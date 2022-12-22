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Vicdansızın yaptığına bak. Direksiyonu ambulansın önüne kırdı

Pendik'te ambulansa yol vermeyen sürücü terör estirdi. Görüntüyü izleyince siz de bizim attığımız başlığın ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz...

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:22
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Direksiyonu ambulansın önüne kırdı Vicdansızın yaptığına bak

Vicdansızın yaptığına bak. Direksiyonu ambulansın önüne kırdı
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Fotoğraf  Pendik D -100 Karayolu'ndan. Görüntü de var. Ambulans görevlileri bu anları kayda aldı. Ambulans önünde ilerleyen sürücüden sirenle yol istedi.

Sol şeritte ilerleyen sürücü yol vermediği gibi sağ şeride geçip, otomobili geçmek istiyor. Bakın sürünün yaptığın, ambulansın önüne geçip, yol vermiyor...Belli ki oyun oynuyor ama vicdansızlığın resmi ortada.

Sürekli şerit değiştirerek ambulansa yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı. Ambulansın yolunu kapatan sürücü tepkiye neden oldu. Ambulanstakiler yol vermeyen otomobili görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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yolda kalmış alperen.
22.12.2022 14:00
Yine trafik polisim birkaç bin tl ceza keser, eğer otomobil sürücüsü avukat ise onuda mahkemeye verir ödemez. biz 78 hız cezası ödüyoruz, avukat 79km mahkeme kararı ile iptal ettirebiliyor...  
 
yolda kalmış alperen.
22.12.2022 13:57
ambulansta normal vatandaş vardı, hukucu olsaydı, haberi böyle okumazdık. Adalet hukukculara varsın. Hasta o meslekten biri olsaydı, o sürücü gün yüzü göremezdi. polis yakalar savcı kontrollü bırakır  
 
Vatandaş
22.12.2022 13:56
Umarız en kısa sürede yakalanıp cezai işlem uygulanır, ayrıca bu sürücüyü pisikolojik tedavi için hastaneye yatırmaları gerekiyor ne yaptığının farkına varması için.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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