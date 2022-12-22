Vicdansızın yaptığına bak. Direksiyonu ambulansın önüne kırdı

Fotoğraf Pendik D -100 Karayolu'ndan. Görüntü de var. Ambulans görevlileri bu anları kayda aldı. Ambulans önünde ilerleyen sürücüden sirenle yol istedi.

Sol şeritte ilerleyen sürücü yol vermediği gibi sağ şeride geçip, otomobili geçmek istiyor. Bakın sürünün yaptığın, ambulansın önüne geçip, yol vermiyor...Belli ki oyun oynuyor ama vicdansızlığın resmi ortada.

Sürekli şerit değiştirerek ambulansa yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı. Ambulansın yolunu kapatan sürücü tepkiye neden oldu. Ambulanstakiler yol vermeyen otomobili görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.