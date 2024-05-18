Diri diri gömüldüğü mezardan 4 gün sonra sağ çıktı

Moldova'da bir kadın cinayetiyle paralel olarak bir erkeğin ortadan kaybolma olayını aydınlatmak için polis ekipleri harekete geçti.

Moldova polisi, pazartesi günü 74 yaşında bir öldürülen bir kadının katil zanlısı olarak akrabasını gözaltına aldı. Zanlının tutarsız bilgiler vermesi üzerine polis ekipleri delil bulabilme umuduyla cinayetin işlendiği köye gitti.

Polis ekipleri dağılarak delil araması yaparken, bazı polisler de köydekilerin ifadesini almaya başladı.

Arama yapan polis ekipleri uğultu halinde gelen inleme seslerini duydu. Polislerin "Kim o" diye bağırması üzerine inleme sesleri devam etti. Polis ekipleri sesin geldiği yere doğru hareketlendi.

Bu sırada sesin yer altından geldiği tespit edildi. Polisler en yakın evden buldukları kürekle sesin geldiği toprağı kazmaya başladı.

SUYU İÇİP YADIKLARINI ANLATTI

Kısa sürede toprağı kazan polis memuru derme çatma bir mezar buldu. Mezarın içinden boynundan yaralanmış ancak bilinci açık olan 62 yaşındaki adamı çıkartmayı başardı.

Kurtarılan adam, uzatılan suyu içtikten sonra başından geçenleri polise anlattı. Yaşlı adam 18 yaşındaki şüpheli ile cumartesi günü birlikte alkol aldıklarını bir süre sonra tartışmaya başladıkları söyledi.

Tartışma büyünce şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını sonra bodruma kilitleyip, diri diri kendisini gömdüğünü ve girişi de toprak atarak kapattığını ifade etti.

Evinde ölü bulunan yaşlı kadının ise fiziksel saldırıya uğradıktan sonra öldüğü belirlendi. Kadının 18 yaşındaki akrabası olan katil zanlısının tutarsızca konuştuğu belirtildi.