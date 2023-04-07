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Diri diri mezara gömülen kadın 10 saat sonra kurtarıldı

Brezilya'da 36 yaşındaki bir kadın, saldırganlar tarafından dövülerek evinden dışarı çıkarıldı ve Minas Gerais Eyaleti'ndeki Visconde do Rio Branco Belediye Mezarlığı'na diri diri gömüldü. Kadın 10 saat sonra kurtarıldı. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:56
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Diri diri mezara gömdüler

Diri diri mezara gömülen kadın 10 saat sonra kurtarıldı
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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Minas Gerais Eyaleti'nde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Mezarlık çalışanları bir mezarın çevresinde kan izleri fark etti. Söz konusu mezardan yardım çığlıkları duyan çalışanlar hemen güvenlik güçlerine olayı ihbar etti.

Bölgeye gönderilen acil kurtarma ekipleri, bir kadının mezara diri diri gömüldüğünü ortaya çıkarttı. Ekipler tarafından 10 saat sonra sağ olarak kurtarılan kadının kafa travması geçirdiği ve vücudunda kesikler olduğu tespit edildi. 

Tedavi altına alınan kadının parmaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Olaya ilişkin 20 ve 22 yaşındaki 2 kişi tutuklandı. Şahısların daha öncesinde silah ve uyuşturucu kaçaklığı suçlarından tutuklandığı ortaya çıkarken, polisler olaya ilişkin olarak üçüncü bir kişiyi daha aradıklarını belirtti.

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