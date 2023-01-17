Sağlık sanılan bu yiyecekler dişleri teker teker döküyor

Diş sağlığı huzurlu gülüşün de anahtarı olduğu için insanların huzurlu olup olmaması da etkilediği biliniyor. Dişlerin çürümesine ve dökülmesine neden olan besinlerin ise sağlıklı olduğu sanılmasıyla birlikte bu besinleri listesi belli oldu.

Diş hekimlerinin derlediği listeden hangi besinlere dikkat etmeniz gerektiğini ve olası zararları nasıl azaltabileceğiniz vurgulandı.

İŞTE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN EN TEHLİKELİ YİYECEKLER...

-Turşu

-Yer fıstığı ve badem

-Buz

-Greyfurt

-Limon

-Kraker

-Asitli içecekler

DİŞ ÇÜRÜĞÜ NEDİR?

Her yaştan bireyi etkileyebilen diş çürüğü, diş minesinin ve dişlerin dış sert yüzeyinin tahrip olması olarak tanımlanır. Dişler üzerinde papışkan bir bakteri filmi olan plak oluşur. Şeker içerikli besinlerin tüketilmesi, dişlerde daha önce oluşmuş olan plaklardaki bakterilerin diş minesine saldıran asitler üretmesine neden olur. Plakların yapışkan yapısı, oluşan asitlerin dişlerle sürekli temas halinde olmasına neden olur ve diş yüzeyi zamanla parçalanır. Böyle zamanlarda dişlerde boşluklar ve çürükler meydana gelir. Diş kökleri, diş yüzeylerine göre daha hassastır ve bu yüzden çürümeye daha yatkındır. Çürük dişler, genelde soğuk ve sıcağa daha duyarlıdır. Çocuklarda ve gençlerde daha çok yüzeysel çürüklere daha sık rastlanırken 50 yaş üstündeki bireylerde daha çok diş köklerinde çürükler oluşur. Diş kenarlarının çürümesi de yetişkinlerde yaygın bir durumdur. İnsanlar yaşlandıkça dişlerdeki florür azalır ve bu durum da çürümelere neden olur.

ÇÜRÜK DİŞ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çürük diş belirtileri; çürüğün dişte bulunduğu yere, boyuta ve derinliğe göre değişebilir. Çürümeler ve boşluklar yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyorsa herhangi bir belirti görülmeyebilir. Çürümenin büyümesiyle birlikte şu belirtiler ortaya çıkabilir:

Belirgin bir neden olmaksızın ortaya çıkan diş ağrısı,

Dişlerin normalden daha hassas olması,

Tatlı, sıcak, soğuk içecekler içerken veya yiyecekler yerken dişlerde hafif ya da keskin bir ağrı,

Dişlerde gözle görünür delikler veya çürükler,

Dişin herhangi bir yüzeyinde ortaya çıkmış kahverengi, siyah veya beyaz boyalanmalar,

Herhangi bir yiyecek ısırıldığında ortaya çıkan ağrı.

Bu belirtilerin yanında çürüklerin ilerlemesi ağız kokularına da yol açmaya başlar. Diş çürüklerinin zamanında tedavisinin yapılmaması halinde dişin bütün yüzeyine ve köküne ulaşması mümkündür. Böyle durumlarda tedavi için geç kalınmış demektir.