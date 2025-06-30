Diş eksikliği kalp krizi riskini nasıl artırıyor? İşin uzmanları anlatıyor

Ağız sağlığı, sadece güzel bir gülümseme için değil, hayati bir organ olan kalbin korunması için de kritik öneme sahip.

Son bilimsel çalışmalar, diş eksikliğinin estetik bir sorun olmanın ötesinde, kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç gibi ciddi kardiyovasküler hastalıkların riskini artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle periodontitis gibi ileri diş eti hastalıklarının, kan dolaşımına karışan bakterilerin damar sertliğine ve inflamasyona yol açarak kalbi tehdit ettiğini vurguladı.

Güney Kore’de 4,4 milyon kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, bu bağlantıyı net bir şekilde kanıtladı: Her eksik diş, kalp krizi riskini yüzde 1, kalp yetmezliği ve felç riskini yüzde 1,5, ölüm riskini ise yüzde 2 artırıyor. Özellikle 5 ve üzeri diş kaybı, bu riskleri katlayarak hayati bir tehlike oluşturdu.

AĞIZ SAĞLIĞI KALBİN AYNASI MI?

Uzmanlar, diş eksikliğinin domino etkisiyle tüm vücudu etkilediğini belirtti:

“Kalp krizi riskinizi sadece kalbiniz değil, ağzınızda eksik olan dişleriniz de belirliyor. Diş kaybı, sadece ağızda bir boşluk oluşturmuyor; çene kemiği erimesi, diş eti çekilmesi ve komşu dişlerin hareketlenmesi gibi sorunlar, sindirim sisteminden kalbe uzanan bir zincir reaksiyon başlatıyor.”

Uzmanlar, özellikle sigara içenler, diyabet hastaları ve stresli bir yaşam süren bireylerde bu riskin daha yüksek olduğunu vurguladı. 65 yaş altındaki genç bireylerde bile diş eksikliğinin kalp sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri göz ardı edilemediği ifade edildi.

BİLİMSEL KANITLAR NE DİYOR?

Güney Kore’de yapılan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırma, diş kaybı ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi çarpıcı verilerle ortaya koydu.

Araştırma, 1 ila 4 diş eksikliğinin kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riskini belirgin şekilde artırdığını, 5 ve üzeri diş kaybında ise bu risklerin katlanarak yükseldiğini gösterdi.

Çalışmada, periodontitis gibi kronik diş eti hastalıklarının, bakterilerin kana karışarak damar duvarlarında mikro çatlaklar oluşturduğu ve bu durumun ateroskleroz (damar sertliği) ile hipertansiyona zemin hazırladığı belirtildi. Bu süreç, kalbin daha fazla çalışmasına ve zamanla işlev kaybına yol açtı.

Uluslararası alanda da benzer bulgular dikkat çekti. ABD’de Columbia Üniversitesi’nde kardiyolog Prof. Dr. Andrew Marks liderliğinde yapılan bir çalışma, ağız sağlığı sorunlarının kalp dokusunda inflamasyon ve kalsiyum dengesizliklerine yol açabileceğini ortaya koydu. Marks, “Ağızdaki kronik enfeksiyonlar, kalbin iş yükünü artırarak ciddi kardiyovasküler komplikasyonlara neden olabilir. Diş eti iltihabı, kalp kapakçıklarında endokardit gibi ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden periodontoloji uzmanı Dr. Thomas Van Dyke, diş eti hastalıklarının sistemik inflamasyonu tetikleyerek kalp hastalıkları riskini artırdığını vurguladı:

“Periodontitis, vücudun bağışıklık sistemini sürekli alarma geçiriyor ve bu, damar sağlığını doğrudan etkiliyor.”

DİŞ EKSİKLİĞİNİN KALBE UZANAN YOLU

Diş kaybı, ağızda başlayan bir dizi sorunu tetikliyor. Eksik diş bölgesinde biriken bakteriler, diş eti iltihabına (gingivitis) ve daha ileri durumlarda periodontitise neden oluyor. Bu kronik enfeksiyonlar, kan dolaşımına karışarak damar duvarlarında plak oluşumunu hızlandırdı.

Plaklar, damar sertliği ve tıkanıklığına yol açarak kalp krizi riskini artırıyor. Ayrıca, diş kaybı çiğneme fonksiyonunu bozarak sindirim sistemini etkiliyor, bu da vücudun genel metabolik dengesini zorladı.

RİSK GRUPLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Araştırmalar, sigara içenler, diyabet hastaları ve kronik stres yaşayan bireylerde diş kaybının kalp sağlığı üzerindeki etkilerinin daha belirgin olduğunu gösteriyor. Özellikle 65 yaş altındaki bireylerde bu riskin yüksek olması, genç nüfusu da tehdit etti.

Uzmanlar, diş kaybını önlemek ve kalp sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

Dişi Çekmeden Kurtarın: Kanal tedavisi, minividalı anatomik dolgu, apikal rezeksiyon, hemiseksiyon ve diş nakli gibi yöntemlerle doğal dişlerin korunması mümkün. “Çekmek kolay, yaşatmak sanattır” diyen Özkan, doğal dişlerin vücutla uyumunun implantlarla bile sağlanamayacağını belirtiyor.

Hızlı Müdahale: Diş kaybından sonra ilk 45 gün, çene kemiği erimesi ve diş eti çekilmesi açısından kritik. Lazerle dikişsiz implantlar, enfeksiyon riskini azaltarak kalp dostu bir çözüm sunuyor.

Düzenli Kontroller: Diş eti kanamaları ciddiye alınmalı ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolü yapılmalı.

Ağız Hijyeni: Günde iki kez en az bir dakika diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve ağız bakımının düzenli yapılması, sistemik sağlığı koruyor.

KALBİNİZİ KORUMAK İÇİN BUGÜN HAREKETE GEÇİN

Ağız sağlığı, genel sağlığın aynası. Eksik bir diş, sadece estetik bir kayıp değil, aynı zamanda yaşam kalitesini ve ömrü tehdit eden bir risk faktörü.

Uzmanları çarpıcı uyarısı, bu gerçeği özetledi:

“Her sabah aynada eksik bir diş görüyorsanız, bilin ki eksilen sadece dişiniz değil; sağlığınız, yaşam kaliteniz ve belki de ömrünüzdür.”

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, diş sağlığına gösterilen özenin kalp sağlığını doğrudan etkilediğini kanıtladı.