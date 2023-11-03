Diş gıcırdatmak yaşlandırıyor mu? Uzmanı açıkladı

Stresli bir yaşam tarzı, dişlerimizi sıkarak ve gıcırdatarak hem fiziksel hem de ruhsal olarak yaşlanmamıza sebep oluyor.

Diş Hekimi Güzin Kırsaçoğlu, diş gıcırdatmanın yüzü çökerttiğini ve yaşlı gösterdiğini söylüyor. Diş gıcırdatmanın önlenmesi için anti-aging çalışmaları yapılıyor.

Diş gıcırdatmanın hem stres hem de dişlerin uyumsuzluğu, dolgu veya kaplama gibi fiziksel faktörlerden kaynaklandığını belirten Kırsaçoğlu, diş gıcırdatmanın hem diş sağlığını hem de yüz estetiğini bozduğunu vurguluyor.

Diş gıcırdatmanın tedavisinde dişlerin düzeltilmesi, botoks, gece plağı veya nöralterapi gibi yöntemler kullanıldığını ifade ediyor.

Dişlerin onarıldığını ve düzenli bakım yapıldığını söyleyen Kırsaçoğlu, diş sağlığının yüz kaslarını ve cildi de etkilediğini anlatıyor.

Diş sağlığı ile yüz güzelliği arasında bir ilişki olduğunu ve dişlerin onarılmasının yüzü gençleştirdiğini belirtiyor.

Kırsaçoğlu, stresi azaltmak ve yaşlanmayı geciktirmek için Mindfulness tekniğinin faydalı olduğunu söylüyor.

Bu teknik, kişinin dikkatini an’a odaklayarak geçmiş ve gelecek endişelerinden uzaklaştırıyor.

Stres azaldıkça, diş gıcırdatma da azalıyor, yüz kasları da gevşiyor. Böylece hem diş sağlığı hem de yüz güzelliği korunuyor.

Mindfulness tekniği ile stresten kurtulan kişilerde anti-aging etkileri görülüyor. Bu etkiler sağlığı, cildi, kan akışını, bağışıklığı ve hormonları olumlu etkiliyor. Bu teknikle yaşlanmayı geciktirmek ve ömrü uzatmak mümkün oluyor.