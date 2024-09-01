Dışişleri'nden Netflix'e sert tepki: Famagusta dizisi Rumların kara propagandası

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir" denildi.

Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.



Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs… — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 1, 2024

CEVDET YILMAZ: RUM EOKA MEZALİMİ FİLM DEĞİL GERÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital platformda yayımlanması planlanan Rum yapımı "Famagusta" dizisine tepki göstererek, "Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti." ifadesini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: RUM PROPAGANDASI

Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi’nin Eylül'de Netflix'te yayına girmesi planlanan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak Türkiye'yi işgalci olarak gösteren diziye sert tepki gösterdi.

Üstel, dizinin, Ada’da 60 yıldır yaşanan gerçekleri saptırmayı amaçlayan Rum propagandasının bir parçası olduğunu belirterek, "Bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir," dedi.