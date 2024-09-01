Dışişleri'nden Netflix'e sert tepki: Famagusta dizisi Rumların kara propagandası

Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri'nden Netflix'e sert tepki: Famagusta dizisi Rumların kara propagandası

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren Famagusta adlı Netflix dizine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir" denildi.

CEVDET YILMAZ: RUM EOKA MEZALİMİ FİLM DEĞİL GERÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital platformda yayımlanması planlanan Rum yapımı "Famagusta" dizisine tepki göstererek, "Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti." ifadesini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: RUM PROPAGANDASI

Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi’nin Eylül'de Netflix'te yayına girmesi planlanan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak Türkiye'yi işgalci olarak gösteren diziye sert tepki gösterdi.

Üstel, dizinin, Ada’da 60 yıldır yaşanan gerçekleri saptırmayı amaçlayan Rum propagandasının bir parçası olduğunu belirterek, "Bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir," dedi.

Son Haberler
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Piatek mucizeyi başardı. Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü