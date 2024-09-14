DİSK: Enflasyonun nedeni ücretler değil

Devrimci İşçileri Sendikaları Konfederasyonu DİSK'ten Mersin'de "Geçinemiyoruz" mitingi...

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu mitingte yaptığı konuşmada, “Türkiye’de enflasyonun nedeni işçinin, emekçinin ücreti değil. Enflasyonun nedeni dolarizasyon. Şirketlerin, bankaların aşırı kârları, arz problemleri. Ülkeyi üretimden koparmak enflasyonun nedeni. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz dediler. Asgari ücrete ara zam yapmadılar. Ne oldu? Milyonları açlıkla yüz yüze bıraktılar. Ama enflasyon hedeflerini 8 puan yükseltmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.

Herkesin asgari yaşama mahkum ettiklerini belirten Çerkezoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Adını doğru koyalım: Bugün yaşadığımız bu ağır tablo, bu işsizlik, bu yoksulluk, bu hayat pahalılığı bir tesadüf değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının, o sık sık değişen maliye bakanlarının beceriksizliği ve iş bilmezliği değildir. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Oysa tam tersi mümkündür. Yeter ki tercihler değişsin. Yeter ki gelirde, vergide, ülkede adalet sağlansın.Bu düzenin bütün çarkları yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmak için dönüyor"

“ENFLASYONUN NEDENİ ÜCRETLER DEĞİL ”

Konuşmasında Orta Vadeli Programa değinen Çerkezoğlu "Orta vadeli programda hayat pahalılığı var. orta vadeli programda daha düşük büyüme var. Yani daha fazla işsizlik var. orta vadeli programda enflasyonu düşürmek için asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretleri baskılamak var. tutturmuşlar bir yalan. Enflasyonun nedeni ücretlermiş. koca bir yalan arkadaşlar koca bir yalan. Türkiye’de enflasyonun nedeni işçinin, emekçinin ücreti değil. Enflasyonun nedeni dolarizasyon. Şirketlerin, bankaların aşırı kârları, arz problemleri. Ülkeyi üretimden koparmak enflasyonun nedeni. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz dediler. Asgari ücrete ara zam yapmadılar. Ne oldu? milyonları açlıkla yüz yüze bıraktılar ama enflasyon hedeflerini 8 puan yükseltmek zorunda kaldılar" dedi

“OVP’DE KIDEM TAZMİNATI TUZAĞI VAR”

Çerkezoğlu'nun gündeminde emekliler de vardı. Çerkezoğlu şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 2024 yılı sonuna kadar emekli olun. 2025’te emekli olursanız yüzde 35 daha az emekli maaşı alırsınız diyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Orta vadeli programda bir tuzak var. Tamamlayıcı emeklilik sistemini getireceklermiş. Biz bu tuzakları daha önce de gördük. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında Türkiye işçi sınıfının 90 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bugün buradan Mersin’den sesleniyoruz. Asla aklınızdan geçirmeyin. Asla teslim olmayacağız. Kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Ölmek var dönmek yok, tazminatı vermek yok.”