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Dişlere zarar veren 5 yiyecek

Diş sağlığımızı korumak, genel sağlığımız için de çok ama çok önemli. Yaşam tarzındaki değişimler, beslenme alışkanlıkları gibi birçok etken diş sağlığını çok yakından ilgilendiriyor. Aslında sağlık dişlerimizde başlıyor. İşte dişlerin güçlü olması için yapmamamız gerekenler…

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:41
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Dişlere zarar veren 5 yiyecek hangisi

Dişlere zarar veren 5 yiyecek
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Sağlığımız için çok yararlı olan kuru meyveler, yapışkanlığı sebebiyle ağız içinde daha uzun süre kalır. Bu durumda diş sağlığınıza zarar verir. İçeriği nişasta içeren tüm yiyecekler dişe zarar veriyor. Çünkü nişasta bakteri plaklarının oluşmasına neden oluyor.

 

İŞTE GÜÇLÜ DİŞLER İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER

Asitli içecekler, meyveli sodalar ve sporcu içecekleri uzun süre azar azar içilerek tüketildiği zaman dişlerinize zarar verebilir. Mesela 10 dakika bir yavaş yavaş içtiğiniz şekerli içecek dişlerinizde bir asit tabakasının oluşmasına neden olur. Bu nedenle azar azar içmek yerine tek seferde içmeye özen gösterin.

Turunçgiller ve domates gibi besinler özellikle tek başına yenildiğinde diş çürümesine zemin hazırlar. Bu besinleri tükettikten sonra ağzınızı suyla çalkalamayı unutmayın.

Lokum, jelibon gibi yapışık gıdalar tatlı şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü daha fazla şeker verirler ve aynı zamanda sitrik asit içerirler.

Kahve sadece dişleri sarartmakla kalmaz, aynı zamanda yiyecek kalıntılarının beslendiği yapışkan bir zemin oluşturur.

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