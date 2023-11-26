Dişlerinize ne yaparsanız çürümez

Uzmanlar diş çürüklerini önlemek için yapmamız gereken etkili yöntemleri açıkladı. İşte hekesin çok basit yapabileceği bazı çözümler



GAZLI İÇECEKLERE HAYIR

Soda, meyve suyu ve gazlı içecekler içmekten kaçının. Sade su, meyveli smoothie'ler ve şekersiz çay içmenizde fayda var.



SAKIZI ŞEKERSİZ OLANDAN TERCİH ETMELİ



Sakız çiğnediğinizde ağzınıza daha fazla kalsiyum ve fosfat eklersiniz. Sadece çürüklerinizle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda yiyecek ve içeceklerden ağzınızdaki asitten de kurtulabilirsiniz. Ancak çiğnediğiniz sakız kesinlikle şekersiz olmalı.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI DİŞLERE İYİ GELİYOR

Bir çorba kaşığı hindistancevizi yağını ağzınızda 20 dakika çalkalayın ama yutmayın.

DİŞ FIRÇANIZI SIK DEĞİŞTİRİN



Mikroorganizmaları ve bakterileri barındırabilecekleri için diş fırçanız için kılıf kullanmayın. Onun yerine, her kullanımdan sonra fırçanızı suyla durulayın ve kurumaya bırakın.



VİTAMİN KULLANIN

Tam tahıllı yiyecekler tüketin. Tahıllar çok fazla B vitamini ve demir içerir. Ek olarak, tam tahıllar, kalsiyumu emmeye ve dişlerinizi güçlendirmeye yardımcı olan bir mineral olan magnezyum içeriyor.

YEME ALIŞKANLIKLARININ DEĞİŞMESİ GEREKİR



Şeker açısından zengin ürünlerin tüketiminin diş çürümelerine yol açtığı herkesin bildiği bir konu. Beslenme alışkanlıkları değişirse diş çürüklerinin de önüne geçiliyor.