Diyadin'de ilkokul öğrencilerin palyoça keyfi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyadin'de ilkokul öğrencilerin palyoça keyfi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin düzenlediği palyaço etkinliğinde eğlenceli zaman geçirdi. Yüz boyama ve renkli gösterilerle zenginleşen etkinlik, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri tarafından düzenlenen palyaço etkinliğiyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Öğrenciler, renkli yüz boyama gösterileriyle neşeli anlar yaşarken, etkinlik büyük ilgi gördü.

Öğretmenlerin hazırladığı palyaço etkinliğinde, öğrenciler hem eğlendi hem de hayal güçlerini kullanarak renkli görüntüler sergilediler.

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Etkinlik, yüz boyama gibi çeşitli aktivitelerle daha da renklendi. Öğrenciler, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşarken, etkinliğe olan ilgi de oldukça yoğundu.

Diyadin'de ilkokul öğrencilerine palyaço sürprizi

Diyadin'de ilkokul öğrencilerine palyaço sürprizi

Diyadin'de ilkokul öğrencilerine palyaço sürprizi

Diyadin'de ilkokul öğrencilerine palyaço sürprizi

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