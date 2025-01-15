Diyadin'de ilkokul öğrencilerin palyoça keyfi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri tarafından düzenlenen palyaço etkinliğiyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Öğrenciler, renkli yüz boyama gösterileriyle neşeli anlar yaşarken, etkinlik büyük ilgi gördü.

Öğretmenlerin hazırladığı palyaço etkinliğinde, öğrenciler hem eğlendi hem de hayal güçlerini kullanarak renkli görüntüler sergilediler.

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Etkinlik, yüz boyama gibi çeşitli aktivitelerle daha da renklendi. Öğrenciler, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşarken, etkinliğe olan ilgi de oldukça yoğundu.