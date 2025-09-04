Diyanet İşleri Başkanından bekarlara salvolar! Demediğini bırakmadı

Diyanet İşleri Ali Erbaş Konya'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, "Modernite, özellikle genç kuşaklara dayattığı alternatif ve aykırı hayat tarzlarıyla, ailenin ve aileyi koruyan değerlerin ciddi boyutlarda aşınmasına sebebiyet vermiştir" dedi.

ALİ ERBAŞ BEKARLARI HEDEF ALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Konya'da bir otelde 'Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri’ konulu Uluslararası Aile Çalıştayı Konya’da bir otelde düzenlendi.

Çalıştaya katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, boşanma oranlarında yaşanan artışa dikkat çekerek bu durumun yozlaşmaya yol açtığından bahsetti.

Ali Erbaş yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Sosyal medyanın bilinçsizce kullanımı, aile içinde hayati bir role sahip olan iletişime büyük zararlar vererek sevgi bağlarını her geçen gün daha da zayıflatmaktadır. İletişimin zayıfladığı ailelerde sevgi, saygı, güven ve hoşgörü, yerini mesafeli ilişkilere ve yüzeysel birlikteliklere bırakmaktadır.

Modernite, özellikle genç kuşaklara dayattığı alternatif ve aykırı hayat tarzlarıyla, ailenin ve aileyi koruyan değerlerin ciddi boyutlarda aşınmasına sebebiyet vermiştir. Hatta insanın kendisi dışında bulunan her şeyi önemsizleştirmesine, değersizleştirmesine ve nihayetinden bireyselleşerek yalnızlaşmasına yol açmıştır. Bu durum, günümüzdeki evlenme oranlarında kendini açıkça göstermektedir.

Evlenme oranlarının düşmesine karşın boşanma oranlarının artış göstermesi ve genç nüfusun artış hızının düşmesi, sadece nüfus istatistikleriyle yorumlanıp bırakılacak bir konu değildir. Bu istatistikler, toplumların geleceğinin tehdit altında olduğunu göstermektedir. Bu durum aynı zamanda manevi değerlere zarar veren bir yozlaşmaya işaret olarak okunmalıdır. Dolayısıyla boşanma oranlarındaki ve tek ebeveynli çocuk sayısındaki dikkat çekici artış, üzerinde önemle durulması gereken bir meseledir."