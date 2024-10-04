Diyanetten 11 milyon TL’lik basım hatası

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Temmuz 2023 tarihinde 20 bin takım Hadislerle İslam isimli eser bastırdı. Basım maliyeti, 11 milyon 60 bin TL olan kitap, Diyanet’in satış siteleri ile internetteki kitap satış sitelerinden satışa çıkarıldı.

Çok sayıda satıldığı öğrenilen eserde büyük hata olduğu fark edildi. Sadece baskısına 11 milyon TL harcanan kitaptaki hata, yapılan diğer harcamalar da eklendiğinde milyonlarca liralık kamu zararına neden oldu.

HADİSLER OKUNMUYOR

Diyanet kaynakları, eserle ilgili Döner Sermaye Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden gelen pdf dosyasının, üzerinde hiç değişiklik yapılmadan matbaaya gönderildiğini söyledi. Basım sonrası 81 kente dağıtılarak satışa çıkarılan eserdeki Arapça hadislerin okunmadığı ve sayfalarda kaymalar olduğu belirtildi. Kontrol edilmeden baskıya gönderilen dosyada, Basılı Yayınlar Daire Başkanı Önder Özkan’ın imzası olduğu, asıl kusurlunun Özkan olduğu da iddialar arasında yer aldı.

“CAMİLERE GÖNDERELİM”

Hatanın fark edilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve ilgili genel müdürler ile daire başkanlarının, “Hatayı nasıl düzeltebiliriz?” konulu toplantı yaptığı bildirildi. Hatalı basılan 20 bin takım eser için toplantıda “Camilere birer adet gönderelim” önerisinin dillendirildiği belirtildi.

Diyanet personeli, yaşananların başkanlıktaki liyakatsizliği ortaya koyduğunu ifade etti. Hata nedeniyle ortaya büyük bir kamu zararı çıktığını kaydeden personel, “Sorumlular hesap vermeli” diye konuştu.