Diyanet'ten sigara bırakma çağrısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyanet'ten sigara bırakma çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolasıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolasıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sigarayı bırakma çağrısında bulunduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Dünyamızda her yıl milyonlarca kişi sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim."

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