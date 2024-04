DİYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 / 00:00

DİYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/23 Esas

KARAR NO : 2023/566

Davacı MURSEL YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Fany Soft Kağıt ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tüm aramalara rağmen bulanamamış ve adresi de tespit edilememiştir Mahkememizin 2022/23 Esas, 2023/566 Karar sayılı dosyası 05/12/2023 tarihinde karara çıkmış olup hüküm kısmında;

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

(1)Açılan davanın kabulü ile;

(2) Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Hashavar Mahallesi 4479 ada 2 parsel sayılı taşınmazda davacı Mürsel Yıldız’a ait 35853/720400 oranındaki hissesi üzerinde davalı Fany Soft Kağıt Sanayi LTD. ŞTİ. lehine kurulan 01/03/2000 tarihli 792 yevmiye numaralı 15.000.000.000,00 TL bedelli birinci derece ipoteğin fekkine,

(3) Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi 848 ada 48 parsel sayılı taşınmazda davacı Mürsel Yıldız’a ait 25/304 oranındaki hissesi üzerinde davalı Fany Soft Kağıt Sanayi LTD. ŞTİ. lehine kurulan 06/03/2000 tarihli 881 yevmiye numaralı 8.000.000.000,00 TL bedelli birinci derece ipoteğin fekkine,

(4) Davacı tarafından depo edilen 23.000,00 TL ipotek bedelinin talep edilmesi halinde davalı Fany Soft Kağıt Sanayi LTD. ŞTİ.’ne ödenmesine,

(5)Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 6.489,45 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 1.622,37 TL harcın düşümü ile eksik kalan 4.867,08 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad KAYDINA,

(6) Davacı tarafından yatırılan 80,70 TL başvuru harcı, 1.622,37 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.703,07 TL harcın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

(7)Davalının karşıladığı yargılama giderlerinin üzerinde BIRAKILMASINA,

(8) Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap edilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

(9) Taraflarca yatırılan gider/delil avansının artan kısmın, karar kesinleştikten sonra HMK m. 333 ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik m. 207 hükümleri uyarınca RE'SEN YATIRANA İADESİNE, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğundan verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/12/2023

Kararın yukarıda ismi geçen davalıya ilanen tebliğine karar verildiği, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılması ilan olunur . Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/04/2024