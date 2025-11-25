AFAD Başkanlık koordinatörlüğünde ve Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Projesi kapsamında düzenlenen "Yerel Güçlendirme Eğitimi", 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitim süresince Erasmus+ ve KA154 programı tanıtıldı, afet ve acil durum yönetimine giriş yapıldı, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları ele alındı. İkinci gün ise günlük değerlendirme ve ısınma oyunu ile başlayan programda afet politikası ve karar alma süreçleri, gençlerin katılımıyla afet politikası geliştirme, acil durum müdahalesi ve kriz yönetimi konuları işlendi. Program yaygınlaştırma çalışmaları ve proje kapanışı ile tamamlandı.

Katılımcılar Erasmus+ KA154 projeleri hakkında bilgi sahibi olurken, afet farkındalığı ve kriz yönetimi konusunda bilinç kazandı. Gençlerin afet politikalarına nasıl katkı sağlayabileceğini öğrenen katılımcılar, yerel ve ulusal düzeyde yaygınlaştırma çalışmalarına aktif katılım göstererek bu süreci sürdüreceklerini ortaya koydu. Eğitim, gençlerin afetlere karşı hazırlıklı olmasını ve karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmesini teşvik ederek toplumsal dayanıklılığın artırılmasına önemli katkı sundu.