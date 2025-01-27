Diyarbakır’da "Gölge" operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kayapınar ve Sur ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik aralıksız çalışıyor. Ekipler, ihbarın yapıldığı bölgelerdeki 55 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 120 saat kamera görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şüphelileri tespit etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık çete üyeleri kepengi kaldırırken bir diğer çete üyesinin ise işyerine girdiği anlar belirlendi. Görüntülerde 9 şüpheli tespit edildi. Polisin düzenlediği "Gölge" adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.