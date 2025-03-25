Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları sırasında cep telefonu çalan 14 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlılardan 5 kadının hamile olduğu ortaya çıktı. 19 telefonun bulunduğu operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında 19 kişi, cep telefonlarının çalındığı şikayetiyle polis ekiplerine başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve fiziki takiple Batman'dan geldiği belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada da 19 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5 kadın şüpheli ise hamile olmaları nedeniyle ev hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan araçla gelen şüpheliler, KGYS kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da ‘Nevruz’ hırsızlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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