Diyarbakır’da takside şoke eden durum! Tam 34 bin 360 adet ele geçirildi

Diyarbakır polisince takibe alınan bir takside yapılan aramada 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları takside yaptıkları aramada 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

TAKİBE ALINAN ŞÜPHELİDEN 2 KİLO 260 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren narkotik polisi, Diyarbakır’a uyuşturucu getireceğini belirledikleri bir şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu gözaltına şüphelide 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.

Ekipler, kent genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenledikleri 5 farklı operasyonda çok miktarda esrar ve türevi ile diğer türdeki uyuşturucu ele geçirerek, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

