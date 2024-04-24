Diyarbakır’da taşlı sopalı muhtarlık seçimi kavgası. 4 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsal Karacaviran Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki aile arasında muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Mahmut Y., Abdussamet Y., Fatma K. ve Abbas K. yaralandı.

BAZI ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi ile Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheli kişiler gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.