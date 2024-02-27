Diyarbakır'da trafik kazası. 1 kişi hayatını kaybetti

Dün sabah saatlerinde Kaza, Çermik-Siverek yolunun 20. kilometresinde meydana gelen kaza sonucunda alınan bilgiye göre, bir otomobil ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen diğer otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucunda bulunan İshak Çiçek ve 3 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen İshak Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.