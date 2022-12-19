Korkulu rüyanız olan hıçkırık nasıl geçer? Diyetisyen açıkladı

CNN Türk’te yer alan habere göre; Hıçkırık insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu süreçte Diyetisyen Gülçin Işık, hıçkırığın sebeplerini ve önleme yollarını anlattı. Işık hıçkırığı önlemek için, “duygusal dalgalanmalarda da hıçkırık görülmesi normal. Eğer ki çok heyecanlı biriyseniz veya kaygılıysanız, bunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“SODA, MADEN SUYU GAZLI İÇECEKLER HIÇKIRIĞI TETİKLEYEBİLİYOR”

Diyetisyen Gülçin Işık’ın açıklamaları şu şekilde:

“Hıçkırık, aslında bir reflekstir. Göğüs kafesiyle karın boşluğu arasındaki bir diyafram kasının istem dışı kasılmasıyla alakalı olan bir durumdur. Genellikle her yaş grubunda görebiliyoruz. Sıklığı ve süresi değişebiliyor ama genellikle çok uzun sürmüyor. Eğer ki çok fazla hıçkırıyorsanız ve bu çok uzun sürüyorsa bunun altında farklı sağlık problemleri olabilir. Bu yüzden mutlaka bunu da doktora başvurmanız gerekiyor. Hangi sağlık problemleri oluşabiliyor? Kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp büyümesi gibi problemler oluşabiliyor ve mide rahatsızlıkları görülebiliyor. Bazen bazı sinir rahatsızlıkları da yine bu hıçkırığı tetikleyebiliyor. Hıçkırık çoğunlukla hava yutmaya bağlı olarak gelişebiliyor. Yani siz büyük lokmalar tükettiğinizde çok fazla hava yutabiliyorsunuz. Bir de gazlı içecekler içerisinde zaten çok fazla kendiliğinden hava bulundurduğu için soda, maden suyu gazlı içecekler hıçkırığı tetikleyebiliyor.”

“EĞER Kİ ÇOK HEYECANLI BİRİYSENİZ VEYA KAYGILIYSANIZ, BUNU KONTROL ETMENİZ FAYDALI OLACAKTIR”

“Ve tabii ki en önemlisi stres kaygı, duygu, durum değişikliği, duygusal ani çıkışlar da hıçkırığı tetiklediği için haliyle bu tarz böyle duygusal dalgalanmalarda da hıçkırık görülmesi normal. Eğer ki çok heyecanlı biriyseniz veya kaygılıysanız, bunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır”

HIÇKIRIN NEDİR?

Hıçkırık, göğüs kafesini karın boşluğundan ayıran ve nefes almada önemli bir rol oynayan kas olan diyaframın istemsiz bir şekilde kasılmasıdır. Her kasılmanın ardından ses tellerinin aniden kapanması “hık” sesinin çıkmasını sağlar.

Hıçkırık, diyaframın ani ve istem dışı kasılması sonucu meydana gelir. Bu kasılma sırasında kapakçığın (epiglot), gırtlakta bulunan ses tellerinin üzerine ani ve sert kapanmasıyla gırtlakta özel bir ses meydana gelir.

Büyük yemek porsiyonları, alkollü ve gazlı içecekler tüketmek, ani heyecan, stres, sıcaklık değişimleri hıçkırık ataklarına sebep olabilir. Bazı durumlarda ise altında yatan tıbbi bir rahatsızlığın işareti olabilir. O yüzden eğer hıçkırığınız 48 saatten daha uzun sürerse veya yemekte, uyumakta, nefes almakta sorun yaratacak şekilde şiddetli seyrederse mutlaka doktora görünmelisiniz. Hıçkırık tipleri sürelerine göre kategorize edilir. Eğer 48 saatten kısa sürüyorsa akut hıçkırıktır. 2-30 gün süre zarfı arasında seyrediyorsa inatçı hıçkırık, 1 aydan uzun sürdüğü takdirde dayanılmaz hıçkırık olarak sınıflandırılır.

Hıçkırığı geçirmek için kağıt bir torbanın içine nefes alıp vermek ya da 20 - 30 saniye nefes tutmak etkili olabilir. Bu teknikler ciğerlerde diyaframı rahatlatacak kadar karbondioksit birikmesini sağlar. Bunun yanı sıra buzlu su ile gargara yapmak ya da bir bardak soğuk suyu küçük yudumlarla bir dakika içinde içmek, çevredeki kasların düzenli hareketleriyle diyaframda rahatlamasına neden olabilir.

