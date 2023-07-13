Diyetisyenden ‘karpuz’ uyarısı

İHA’nnın haberine göre; Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu, “Karpuz çok şekerli bir meyve, kan şekerinde ani dengesizlikler meydana getirebiliyor. Bu nedenle ara öğün olarak tercih edilmeli” sözlerini kullandı.

Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu “Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları” başlığıyla kadınlara önemli bilgiler vererek soruları cevapladı.

“KARPUZ ÇOK ŞEKERLİ MEYVE”

Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında açıklamalarda bulunan Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, yazın sofralardan eksilmeyen ve vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuzla ilgili uyarılarda bulundu. Sağıroğlu, “Karpuz çok şekerli bir meyve. Yaptığınız kahvaltı sizi üç saat kadar tok tutacakken karpuzla kısa sürede acıkmaya başlıyorsunuz. Çünkü karpuz kan şekerinde ani dengesizlikler meydana getiriyor. Bu nedenle de ara öğün olarak tercih edelim istiyoruz. Onda da iki üçgen dilim yeterli. Çünkü karpuzun sonu yok. Yedikçe yediriyor. Elbette karpuz yiyelim; yanına da mutlaka peynir veya yoğurt ekleyelim. Tek başına bırakmayalım” dedi.