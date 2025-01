Djokovic, Federer’in rekorunu tarihe gömdü

Novak Djokovic, Roger Federer’in en fazla Grand Slam tekler maçı oynama rekorunu kırıp Avustralya Açık’ta üçüncü tura yükseldi. 37 yaşındaki Sırp tenisçi, turnuvada eleme turundan gelen rakibi Jaime Faria’yı 6-1, 6-7 (4-7), 6-3, 6-2’lik setlerle geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

Djokovic, toplamda 430. Grand Slam tekler maçını oynayarak hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde bu alandaki rekoru ele geçirdi. Federer ise bu rekoru en son 2021’de Wimbledon’daki maçıyla elde etmişti.

“Bu sporu seviyorum. Rekabeti seviyorum,” diyen Djokovic, bu başarıyının ardından mutluluğunu dile getirdi. Ünlü raket sözlerine “Her Grand Slam’de en iyimi vermeye çalışıyorum. 20 yıldan fazla bir süredir bu seviyede oynuyorum ve kalbimi kortta bırakmadan asla pes etmiyorum. Bu rekoru kırmak benim için büyük bir nimet.” diye devam etti.

