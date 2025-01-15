Djokovic, Federer’in rekorunu tarihe gömdü

Novak Djokovic, Roger Federer’in en fazla Grand Slam tekler maçı oynama rekorunu kırıp Avustralya Açık’ta üçüncü tura yükseldi. 37 yaşındaki Sırp tenisçi, turnuvada eleme turundan gelen rakibi Jaime Faria’yı 6-1, 6-7 (4-7), 6-3, 6-2’lik setlerle geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

Djokovic, toplamda 430. Grand Slam tekler maçını oynayarak hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde bu alandaki rekoru ele geçirdi. Federer ise bu rekoru en son 2021’de Wimbledon’daki maçıyla elde etmişti.

“Bu sporu seviyorum. Rekabeti seviyorum,” diyen Djokovic, bu başarıyının ardından mutluluğunu dile getirdi. Ünlü raket sözlerine “Her Grand Slam’de en iyimi vermeye çalışıyorum. 20 yıldan fazla bir süredir bu seviyede oynuyorum ve kalbimi kortta bırakmadan asla pes etmiyorum. Bu rekoru kırmak benim için büyük bir nimet.” diye devam etti.

Novak Djokovic marches on with another four-set match win in Melbourne ????



...and he applauds Jaime Faria as his opponent leaves the court ????#AusOpen pic.twitter.com/Fifgjmt8B0 — Eurosport (@eurosport) January 15, 2025

Djokovic’in zaferi ayrıca 30 yaşın üzerindeki bir tenisçinin ulaştığı 150 Grand Slam galibiyetine ulaşan ilk isim olmasını sağladı. Turnuvada şu an 7 numaralı seribaşı olarak yer alan Djokovic, bir sonraki turda Çek raket Tomas Machac ile karşılaşacak.

Djokovic, turnuvayı kazanması durumunda toplamda 25. Grand Slam unvanına ulaşarak Avustralyalı Margaret Court’un rekorunu da geride bırakacak ve tüm zamanların lideri olma unvanına sahip olacak.

SÜRPRİZ SONUÇLAR

Turnuvada şu ana kadar çarpıcı sonuçlar da yaşandı. Norveçli 6 numaralı seribaşı Casper Ruud, 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik’e 6-2, 3-6, 6-1, 6-4’lük skorlarla yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Mensik, turnuvada öne çıkan genç yeteneklerden biri olurken, Brezilyalı Joao Fonseca da dokuz numaralı seribaşı Andrey Rublev’i yenerek adını duyurdu.

Alman tenisçi Alexander Zverev ise 6-1, 6-4, 6-1’lik net bir galibiyetle Pedro Martinez’i geçerek üçüncü turda Britanyalı Jacob Fearnley ile karşılaşacak.