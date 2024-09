Doctor Strange filminin iptal edilen taslakları ilgi uyandırdı

Marvel Sinematik Evreni'nde büyük değişiklikler yaşandı: Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın orijinal planları ve Wanda Maximoff'un rolü hakkındaki iddialar, sinemaseverleri hem heyecanlandırdı hem de kafa karışıklığına yol açtı. Eski X-Men '97 yapımcısı Beau DeMayo'nun bu konudaki açıklamaları, filmdeki bazı önemli karakterlerin ve olay örgülerinin planlandığı gibi olmadığını ortaya koydu. Bu tür bilgiler, Marvel'ın yaratıcı sürecindeki değişimlerin ne denli büyük etkiler yaratabileceğini gözler önüne seriyor. İşte bu değişimlerin arkasındaki bazı ilginç detaylar...

Eski X-Men '97 yapımcısı ve yaratıcısı Beau DeMayo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ta Wanda Maximoff için orijinal plan olduğunu iddia ettiği detayları paylaştı. DeMayo'nun ifadesine göre, filmin bu versiyonunda Wanda, filmin en büyük tehdidi olmaktan ziyade büyük bir kahraman olarak tasvir edilecekti. Bu, en azından sevilen bir MCU karakterini öldürdüğü şok edici bir sona kadar böyle devam edecekti. Terk edilmiş olay örgüsü, olabileceklerin büyüleyici ve baştan çıkarıcı bir bakış açısını sunuyor. Ancak DeMayo'nun anlatıya ilişkin açıklamasının tamamen doğru olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyor.

Marvel Studios, Beau DeMayo'yu Mart ayında X-Men '97 Disney+ dizisi yayınlanmadan hemen önce şok edici bir şekilde kovdu. Bu olaydan sonra iki taraf arasındaki husumet daha da arttı. Bu, DeMayo'nun Doctor Strange in the Multiverse of Madness için orijinal fikir hakkında yalan söylediği anlamına gelmiyor; sadece Scarlet Witch/Wanda Maximoff ve Doctor Strange 2 hakkındaki söylediklerini henüz mutlak gerçek olarak kabul edemeyeceğimiz anlamına geliyor.

Ancak DeMayo'nun söylediklerinin çoğu kulağa oldukça olası geliyor ve mevcut resmi raporlarla uyuşuyor. Wanda'nın anlatısı hakkında söylediklerinin çoğu da oldukça makul. DeMayo, ComicBookMovie.com'dan bir hikaye hakkında yorum yapmak için sosyal medyaya yöneldi. Bu gönderi, Twitter/X kullanıcısı MyTimeToShineH tarafından paylaşılan bir konsept resminin MCU'nun sunduğundan çok farklı bir hikayeyi ima ettiğini belirtiyordu. İlk versiyonda, Wanda Maximoff ve Doctor Strange, filmin ana kötü adamını kovalamak için hemen bir araya gelirdi. Scarlet Witch yerine Nightmare olurdu; ancak sonunda Kevin Feige'in tamamen farklı bir yöne gitmek istediği ifade ediliyor.

Scarlet Witch'in hikayesiyle ilgili bu iddia doğrulanmamış olsa da, bu, kameranın arkasında gerçekleşen büyük bir değişikliği açıklayabilir. Orijinal filmin yönetmeni Scott Derrickson, 2020'de devam filminden ayrıldığını "yaratıcı farklılıklar" nedeniyle açıklamıştı ve bu durum daha sonra doğrulandı.

Sonunda Sam Raimi yönetmenlik için anlaştı ve senaryoyu Loki yazarı Michael Waldron yazdı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın son versiyonunda Wanda Maximoff, en başından itibaren ana düşmandı. Ancak şimdi DeMayo, Doctor Strange 2'nin orijinal konusuna daha da fazla perde arkası içgörüsü ekledi ve terk edilmiş fikri çok daha fazla detaylandırdı. Bu değişiklikler oldukça karanlık bir yöne gitmişti.

DeMayo, bir dizi tweet'te Doctor Strange devam filmi için "OG taslaklarının" Wanda Maximoff'a nasıl "adalet sağladığını" ortaya koydu. Buna, MCU tarihindeki en ikonik anlardan biri olarak hizmet edecek bir uçurum dönüşü de dahil edildi. DeMayo, Wanda'nın Westview'den sonra Strange'le birlikte olduğunu ve yaptığı şeyden dolayı kötü hissettiğini belirtti. Wanda, Wong'a ve Chavez'e (eğitmenlik yaptığı) Multiverse'de Nightmare'i yenmelerinde yardımcı olur ve orada varyantlarının çocuklarıyla mutlu olduğunu görür. Ancak Wanda direnir ve o, Strange'in Nightmare'e karşı günü kurtarmasına yardım eder. Nightmare'in, Darkhold'un bozduğu bir Strange çeşidi olduğu ortaya çıkar. Ayrıca, WandaVision'daki deneyimlerini Chavez'i gücünü kötüye kullanması konusunda uyarmak için kullanır.

Günü kurtardıktan sonra, çocuklarıyla birlikte olabileceği bir çoklu evren bulmayı reddedemeyen Wanda, hıçkırarak Strange'den kurtulur ve onu çoklu evrene kaçmaktan alıkoymaya çalışan Wong'un kafasını kazara keser. Bu, filmin merak uyandıran kısmıdır.

DeMayo, Nightmare/Doctor Strange Varyantı değişikliği de dahil olmak üzere tüm bu detayların harika göründüğünü belirtti. Ayrıca bu hikayenin "sonunda elde ettiğimizden çok daha mantıklı" olduğunu düşündüğünü ekledi ve "Wanda klasik çizgi roman tarzında suçluluk duygusuyla parçalanıyor ve ortadan kaybolup onu ölü arkadaşının cesediyle bırakırken Strange'den özür dilemeye devam ediyor" diye konuştu.

DeMayo'ya katılın veya katılmayın ya da ona inanmayın, en azından bu büyüleyici bir "eğer" ama Wanda Maximoff'un o olay örgüsü daha iyi bir film ve devam filmi için yapılmış olsaydı bile, hepimiz bir şeyden teselli bulabiliriz: Wong hala bizimle!