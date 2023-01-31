Doğalgaza gizli zam yapıldığı ortaya çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaza zam yapılmayacağını aksine Mart ayında indirim gelebileceği mesajını verdi. Dönmez, Umman ile 10 yıl geçerli olacak bir gaz anlaşmasının imzalanacağını da duyurdu.

Yüklü doğalgaz faturasından bunalan vatandaşlar, Dönmez'in bu açıklamasıyla "Kışı atlatınca rahat ederiz" diyerek bütçelerini ona göre ayarlamaya başladı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Doğalgaza gizli zam yapıldığı faturalarda ortaya çıktı.

Zamların durdurulduğu geçtiğimiz ekim ayından bu yana aynı parayla gaz satın alan abonelerin kartlarına her ay daha az miktarda doğalgaz yüklendi.

Bu süre içinde herhangi bir resmi zam açıklaması yapılmadığı için vatandaş doğalgazı hep aynı fiyattan satın aldığını zannetti. Ancak gizlenen gerçek zam, faturalar üzerinde yapılan incelemelerde açıkça görüldü.

AYNI PARAYA HER AY DAHA AZ GAZ SATIN ALINDI

Doğalgaza en son 1 Eylül 2022'de yüzde 20.4 zam yapılmıştı. O günden bu güne doğalgaza sözde hiç zam gelmedi. Aksine vatandaş, martta geleceği söylenen yerli doğalgaz ve seçim işaret edilerek büyük bir indirim beklentisine sokuldu.

Ancak doğalgazda indirim yerine gizli zam yapıldığı, iptal edilmesi için yoğun çaba sarf edilen kartlı sayaçlar sayesinde ortaya çıktı.

İşte Başkent Ankara'da tespit edilen gizli doğalgaz zammı:

11 Ekim 2022'de PTT'ye 20 bin lira yatıran doğalgaz abonesinin kartına 3.718 metreküp gaz yüklendi.

Aynı abone 21 Aralık 2022'de PTT'ye yine 20 bin lira ödedi. Ancak bu sefer karta 3.585 metreküp gaz yüklendi.

Vatandaş geçen 25 Ocak'ta yine 20 bin liralık gaz parası yatırdı. Bu sefer de yüklenen gaz miktarı 3.341 metreküpe düştü.

GİZLİ ZAMMIN ORANI YÜZDE 4.5

Doğalgaz şirketi vatandaştan aynı parayı tahsil ettiği halde her defasında daha az miktarda gaz vererek adeta gizli zam uygulamış oldu. Hesaplamalar, ekim ayından ocak ayına kadar olan zamsız dönemde 20 bin liranın gaz alım gücünün yüzde 10.14 oranında azaldığını, yani fiilen zam yapıldığını gösteriyor.

Konutlarda kullanılan doğalgaza 2022 yılı boyunca ocak, nisan, haziran ve eylül aylarında olmak üzere toplam yüzde 164.13 zam yapıldı. Bu zamlardan önce Ekim 2021'de 20 bin liraya 9.778 metreküp gaz alınabiliyordu. Zamlar yüzünden Ekim 2022'de 3.718 metreküpe düşen 20 bin liranın gaz alım gücü, ekimden sonraki zamsız dönemde ise 3.341 metreküpe kadar geriledi.

Geçen yıl dövizin yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışın ardından doğalgaza gelen zamlar, milyarlarca liralık devlet sübvansiyonuna rağmen vatandaşın belini büktü.

2021'in Ekim ayında 0.180607 TL olan bir metreküp doğalgazın Ankara'daki perakende satış fiyatı zamların ardından Ekim 2022'de 0.455210 TL'ye yükseldi.

Bu yılın ocak ayına gelindiğinde ise doğalgazın perakende satış fiyatı 0.476011 TL'ye çıktı. Yani hiç zam olmadığı söylenen dönemde yapılan doğalgaza yapılan gizli zam yüzde 4.57'ye ulaştı.

Zam olmadığı söylenen 3 farklı dönemde yapılan doğalgaz alışverişi, gizli zammı ortaya koyuyor.

11 Ekim 2022'de 20 bin TL'ye 3.718 metreküp gaz alınabilirken, 25 Ocak 2023'te aynı paraya sadece 3.341 metreküp gaz alındı. Toplam doğalgaz kaybı 377 metreküp oldu.