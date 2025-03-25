Doğanın güzellikleri bir arada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğanın güzellikleri bir arada

Mersin’in Anamur ilçesinde Orman Haftası nedeniyle, bölgede yetişen tıbbi aromatik bitkiler, odun dışı orman ürünlerin sergisi açıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında açılışı gerçekleştirilen sergide, bölgede yetişen tıbbi aromatik bitkiler, odun dışı orman ürünleri, orman ekosisteminin diğer bileşenleri, yaban hayvanlarına ait tahnitler, bal arısı ve jeolojik örnekler yer aldı.

Doğanın güzellikleri bir arada

"Orman sadece ağaçlardan ibaret değil, doğanın lezzetleri ormanda saklı" sloganıyla gerçekleştirilen serginin açılışına, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, İşletme Müdürü İsmail Gübeş, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Serginin, 27 Mart'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.

Doğanın güzellikleri bir arada

Doğanın güzellikleri bir arada

Son Haberler
Dövizdeki Dalgalanmanın Gayrimenkul Satışına Etkisi
Dövizdeki Dalgalanmanın Gayrimenkul Satışına Etkisi
Bakan Şimşek'ten açıklama: Erdoğan'ın desteği tam!
Bakan Şimşek'ten açıklama: Erdoğan'ın desteği tam!
Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim
Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim
Fenerbahçe Medicana kupada şampiyon oldu
Fenerbahçe Medicana kupada şampiyon oldu
İlkokul öğrencilerinden örnek davranış! Harçlıklarını alışveriş kartına yatırdılar
İlkokul öğrencilerinden örnek davranış! Harçlıklarını alışveriş kartına yatırdılar