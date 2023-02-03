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Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2 gündür etkili olan yağışla kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:54
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Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi buldu
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Erzurum'da iki gün boyunca etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreye ulaştığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerini ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Karla kaplanan kentin tarihi yapılarında da güzel manzaralar oluştu.

Sahipsiz hayvanlar ise beyaz örtüyle kaplı şehirde yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Ağrı, Ardahan ve Kars'ta karla mücadele çalışması başlatıldı

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Ağrı, Ardahan ve Kars'ta da ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ekiplerinin il merkezinde, Karayolları ekiplerinin ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bu kentlerde, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai yapıyor.

Yöre halkı da araçlarının üzerini ve ev ile iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

1424 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1424 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden yoğun kar nedeniyle kırsaldaki 973 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 239, Ağrı'da 131, Kars'ta 49, Iğdır'da 23 ve Ardahan'da ise 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu kentlerdeki kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

(Kaynak: AA)

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