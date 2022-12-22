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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:06
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Doğu Anadolu'da Ardahan'da kar yağışı Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
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Sıcaklığın gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve arabaların camlarında buzlanma oluştu.

Soğuk hava nedeniyle bazı park ve bahçelerdeki banklar ile bitkilerin üzeri kırağı ile kaplandı.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 20, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 9 santimetre ölçüldü.

KARS

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camlarında buzlanma meydana geldi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen merkeze bağlı 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe köyünde bazı vatandaşlar atlı kızaklarla kar üzerinde gezinti yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü. Ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, Acısu Deresi'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

ARDAHAN

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürdü.

Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Bazı vatandaşlar kar yağışına rağmen, açık alanlarda küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

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