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Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyi buldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:28
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 17 dereceyi buldu
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Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Erzurum ile Kars'ta 11, Ağrı'da 7, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Araç camlarının da buzla kaplandığı kentte, bazı sürücüler araç camlarını bezlerle kapattı.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 94, Sarıkamış'ta 59, Ergan'da 50 ve Palandöken'de 48 santimetre oldu.

Kars'ta da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dere ve göletler buzla kaplandı, araç camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı ile kapladı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

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