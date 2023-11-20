Doğu'da 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 251 mahalle, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7, Ardahan'da ise 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İllerdeki ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

ARDAHAN VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ardahan Valisi, sosyal medya platformu "X" hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Ardahan’lı hemşehrilerim yoğun kar yağışı sebebiyle ilimizde ulaşımda yer yer aksaklıklar yaşanmaktadır. Sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, trafiğe çakacak sürücülerimizin kar lastiği/zincir vb. tertibat konularında hassas olmalarını istirham ediyorum." dedi.