

Son dönemlerde mevcut ekonomik şartlarda fiyat etiketlerinde yaşanan yükselişler unlu mamülleri de etkiledi. Pasta ve tatlıların fiyatları vatandaşa bu kadarı da olmaz dedirtiyor.

Evde yapılan pastanın içeriğinden emin olunması ve nispeten daha ekonomik olduğunun düşünülmesi gibi gerekçelerle son dönemlerde özel günler için evde yapılan pastalar tercih ediliyor.

Kolay pasta tarifleri sayesinde hem zamandan hem de malzemeden tasarruf edilebiliyor.

Kolay pasta deyince akıllara bir süredir internette popüler olan köstebek pasta geliyor.

Fırın gerektirmemesi sebebiyle sıklıkla tercih edilen köstebek pasta içerdiği malzemeler sebebiyle diğer pastalara göre kalori bakımından daha düşük kalorili kabul ediliyor.

Köstebek pasta için gereken malzemeler şöyle;



Kek malzemeleri:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 kabartma tozu

1 vanilya

Krema için:

1 poşet krem şanti

1 paket toz krema

2,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata



İçine;

4 adet muz

Yumurtaların sarısı ve beyazı ayrı kaplara alınır.

Şekerin yarısı beyaza yarısı sarıya eklenir.

Yumurta akı köpürüp koyu bir kıvam olana kadar mikserle çırpılır.

Yumurta sarısı şeker eriyene kadar çırpılır.

İçine sıvı yağ ve süt ilave edilip çırpmaya devam edilir.

Un, kabartma tozu, vanilya ve kakao tel süzgeçte elenerek karışıma ilave edilir. Mikserle iyice çırpılır.

Köpürttüğümüz yumurta akı karışıma ilave edip spatula yardımıyla alttan üste söndüremeden karıştırılır.

Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt yerleştirilir ve karışım kalıba dökülür.

170 derece önceden ısıtılmış fansız alt üst kısmı yanan fırında 45 dakika pişirilir.

Krema için şanti, toz krema ve süt bir kap içerisinde mikserle karıştırılarak hazırlanır ve en son damla çikolatalar eklenir. Kaşık yardımıyla karıştırılır.

Kek soğuyunca kenarı havuz gibi kesilip kaşık yardımıyla yarıya kadar oyulur.

Muzlar uzunlamasına kesilip içini doldurulur.

Üzerine krema kubbe olacak gibi doldurulur.

İçimden çıkan kek parçaları robottan geçirilip üzerine dökülür.