Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yasemin Ergen’in şimdiki aylık geliri dudak uçuklatıyor.

INSTEGRAM SAYFASINI REKLAM MECRASINA ÇEVİRDİ

Ergene, 14 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdi. Oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken Ergene sosyal medya hesabını reklam mecrasına çevirdi. Ünlü ismin aylık kazancı, 3 milyon TL'ye ulaştı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİYLE REKLAMA BAŞLADI

Ayrılığın ardından ilk olarak çamaşır makinesiyle reklama başlayan Yasemin Ergene ardından sosyal medya hesabında sık sık reklamlara yer verdi. Ergene 25 ve 30 Eylül'de moda markalarının reklamını yaptı. Sonra sofra takımı, saç bakım ürünü, cilt kremi, çorap markası, yüz bakım ürünü derken şimdiye kadar 15 markanın reklamını yaptı.

Gazeteci Şerif Ercan köşe yazısında, "Ergene'nin bu reklamlardan kaç para kazandığını merak edip ünlü isimlerle çalışan bir ajansla görüştüm. Yasemin Ergene gibi ünlü ve milyonun üzerinde takipçisi olan isimlerin markasına göre Instagram'daki her reklam paylaşımından 400 bin ile 800 bin lira ücret aldığını söyledi.

Ortalama 600 bin liradan hesaplasak 15 reklamdan 9 milyon lira kazanmış. Bu hesaba göre reklamdan ayda 3 milyon lira kazanıyor. Ayda 3milyon lira nafaka aldığı konuşulan Yasemin Ergene'nin nafaka kadar para kazandığı anlaşılıyor" diye yazdı.