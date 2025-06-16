Dokuzuncu miting için adres belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dokuzuncu miting için adres belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yapılacak olan mitingin yerini açıkladı.

CHP‘nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin dokuzuncusu Avcılar’da düzenlenecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı adayımızı, başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı savunmaya; meydanları doldurmaya devam ediyoruz” diye seslendi.

İstanbul’da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu seferki adresi Avcılar.

İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlenirken, onu sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa mitingleri izledi. Dokuzuncu mitingi ise bu çarşamba Avcılar’da gerçekleştirilecek. Miting Avcılar, Marmara Caddesinde saat 20.30’da başlayacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Milletimizin iradesine, milletimizle birlikte sahip çıkıyoruz! Cumhurbaşkanı adayımızı, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı savunmaya; meydanları doldurmaya devam ediyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

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