BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

11. Yargı Paketi tartışılmaya devam ediyor. 'Taciz' ve 'deprem' sanıklarının da düzenlenen paket kapsamında serbest kalacağı iddia edilirken, Adalet komisyonunda ise görüşmeler sürüyor.

TCK 158 mağdurları, 11. Yargı Paketi görüşmelerinde seslerini duyurabilmek için bugün TBMM’ye gitti.

Mağdurlar, Meclis'te banka hesapları boşaltılan diğer yurttaşların masraflarını karşılayıp, dosyanın uzlaşılarak kapanmasını talep etti. TCK 158 maddesinden yargılanan gençlerin davaları kamu davası olarak görüldüğü için 'uzlaşma' mümkün olmuyor.

TCK 158 mağdurları platformu başkanı İlyas Ataş, TBMM’de açıklamalarda bulundu.

GENÇLER KANDIRILIP DOLANDIRICI DURUMUNA DÜŞÜRÜLÜYOR

Ataş, konuya ilişkin uzlaşma talep ettiklerini söyleyerek, gençlerin çeşitli vaatlerle kandırıldığını, dolandırıcılıktan haberleri bile olmadığını, iyi niyetlerinin kurbanı olduklarını söyledi. Banka hesapları kullanılan insanların, dolandırıcı sıfatında yargılandığını belirten Ataş, yetkililere seslenerek, TCK 158 maddesi mağdurlarının da 11. Yargı Paketi’ne dahil edilmesini istedi.

'TÜM YETKİLİLERDEN ADIM BEKLİYORUZ'

Ataş yaptığı konuşmada şunları söyledi, ‘Arkadaşlarımızla Meclis’i ziyaret ettik. Mağdurların istediği, banka hesapları boşaltılan mağdurların zararının giderilip uzlaşılması. Ama bu durum maalesef kamu davası olduğu için çoğu insan ağır ceza ile cezalandırılıyor. Bu konuya ilişkin bir önlem alındı, ancak mağdurların işine yaramıyor. TCK 158 maddesi, Ağır Ceza Mahkemesi'nden Asliye Mahkemesi'ne alındı. Ama bu durum geçmiş zamanı kapsamıyor. Geçmişte TCK 158’den mağdur olan insanlar, yine Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam edecek. Bu durumun çözüme kavuşması adına tüm yetkililerden adım bekliyoruz.’

'ARKADAŞLARI KANDIRDI'

2 oğlunun arkadaşları tarafından kandırılarak banka hesaplarının kullanıldığını ve oğullarının ölümcül cezalara çarptırıldığını belirten bir anne ise, Meclis’te adalet çağrısında bulundu. Bir oğlunun 78 yıl, diğer oğlunun ise 30 yıl ceza aldığını belirten Emine Fırat, ‘TCK 158’de uzlaşma bekliyoruz’ sözlerini sarf etti.

'BİR OĞLUM 78, DİĞER OĞLUM 30 YIL CEZA ALDI'

Fırat, yaptığı açıklamada şunları söyledi, ‘2 oğlum TCK 158 mağduru. Çocuklarım hesap kartlarını iyi niyetlerine güvenip arkadaşlarına kullandırdı. Oğlumun kartlarından dolandırıcılık yaptılar. Çocuklarım ölümcül cezalara çarptırıldı. Biri 78 yıl, diğeri ise 30 yıl ceza aldı. TCK 158’de uzlaşma bekliyoruz.’

'12. YARGI PAKETİ GELİYOR'

TCK 158 mağdurları platformu, Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Yüksek Arslan’ı ziyaret etti. Arslan, gençlere seslenerek, 11. Yargı Paketi olmasa bile 12. Yargı Paketi’nde bu TCK 158 maddesi ile ilgili düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

'En kısa zamanda 12. Yargı Paketi geliyor' diyen Arslan, gençlere seslenerek, ‘Allahın izniyle en kısa zamanda 12. Paket geliyor. Bu sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Bundan sonra banka hesaplarınıza dikkat edin. İnşallah hep sizinle beraberim. İşi takip edicez. Adalet komisyonunda olan sayın vekillerimizle de görüştüm. Bu paket olmasa bile en kısa zamanda 12. Paket geliyor. Ama bundan sonra dikkatli olun. Devlet affedicidir. Kendi çocuklarına sahip çıkmak zorunda’ dedi.

TCK 158 MADDESİ NEDİR?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 'Nitelikli Dolandırıcılık' başlıklı 158. maddesinde Bilişim sistemleri, Banka veya Kredi kartı yoluyla dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. İlgili düzenleme gereği TCK 158/1-F cezası dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.

GENÇLER NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR?

Gençleri kripto, yatırım, kısa yoldan para kazanma, ya da günlük ücretler ile kandıran dolandırıcılar gençlerin banka hesaplarını alıyor. Şahıslar, bu hesaplar üzerinden kara para alışverişi yapıyor. Kara parayı aklayan şahıslar, başka hesaplara aktardıkları paralar ile ortadan kayboluyor. Suç ise banka hesabını kullandıran gençlerin üzerine kalıyor. Dolandırıcılığın adeta birinci sanığı gibi yargılanıyorlar. Dolandırıcılar, özellikle üniversite öğrencileri ve durumu iyi olmayan insanlar tercih ediliyor.