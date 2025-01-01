Dolar endeksi yıla rekorla başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar endeksi yıla rekorla başladı

Uluslararası Dolar endeksi, Salı günü 108 seviyesinin üzerine çıkarak iki yılın zirvesine ulaşırken, yılbaşından bu yana %6,5'in üzerinde bir artış gösterdi. 2015'ten bu yana en güçlü yıllık performansını sergiliyor.

Dolar endeksi, Salı günü 108 seviyesinin üzerine çıkarak iki yılın zirvesine ulaşırken, 2025 yılının faiz indirim tahminini %50 puan olarak revize eden Federal Rezerv’in etkisiyle yükseldi. Yılbaşından itibaren %6,5'in üzerinde bir artış kaydeden dolar, 2015 yılından bu yana en güçlü yıllık performansını sergiliyor.

Doların bu yükselişi, Başkanlık seçimlerinde zafer kazanan Donald Trump’ın ekonomiye yönelik politikalarının etkisiyle hız kazandı. Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte, vergi indirimleri ve tarifelerde artış gibi pro-büyüme ve enflasyonist politikaların beklentisi dolar üzerinde baskı oluşturdu. Bu süreç, yatırımcıların enflasyonun yüksek kalacağına dair öngörüleriyle birleşince doların gücünü artırdı.

Bunun yanında, Federal Rezerv'in 2025 yılına ilişkin faiz indirimi beklentisini %50 puana düşürmesi, güçlü iş gücü piyasası ve ısrarlı enflasyonla doğrudan bağlantılı olarak dikkat çekti. Banka, daha sıkı para politikalarının bu süreçte ekonomik istikrarı sağlamaya yardımcı olacağı görüşünü benimsedi.

Dolar endeksinin bu şekilde yükselmesi, dünya genelindeki yatırımcıları ve finansal piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Döviz piyasalarındaki volatilitenin, özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik riskleri artırdığı düşünülüyor.

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