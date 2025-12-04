Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 11.027,09 puana geriledi.

Dün 11.036,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,76 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 11.029,06 puandan start verdi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,73 puan ve yüzde 0,09 kayıpla 11.027,09 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.011,37 puanı, en yüksek ise 11.077,70 puanı test etti. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken 45'i düştü, 5'i yatay kaldı. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Halk Bankası olarak öne çıktı.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 200 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4560 liradan, avro 49,7280 liradan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 200 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 62,7 dolardan alınıp satılıyor.