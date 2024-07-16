Dolar ve Euro rekorun yolunu tuttu

Temmuz ayının başından bu yana yükseliş trendine giren dolar kuru bu seyrini yeni güne taşıyor. 33,09 ile rekor tazeleyen kur, bugünde yükselişine devam ediyor.

33,00 virajındaki seyrine devam eden kur için bu bölge kritik bir alan. Buradan gelecek günlük ve haftalık kapanış, kurdaki yönü belirleyebilir.

Dünü 32,87 – 33,09 aralığında geçiren kur günü 32,96 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 08.40’ta 33,00 lirada bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Rekor üstüne rekor kıran Euro/TL yeni günde de bu seyrini sürdürüyor.

36,00’lı seviyelerin üzerine tırmanan Euro/TL o sınırın hemen altında bulunuyor.

Dünü 35,89 – 36,13aralığında geçiren Euro/TL günü 35,93 seviyesinde geride bıraktı.

Haftanın ikinci işlem gününde ise aynı saat diliminde 35,97 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Bugün yurt içinde gündem sakinken, ABD tarafında ise perakende satışlar verisi takip edilecek.

Dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edildi. Powell, ikinci çeyrekteki enflasyon verilerinde ilerleme olduğunu belirtti.

Powell 2024’te enflasyonun yavaşlama seyrinin sürmesinin beklendiğini söyleyerek enflasyonun yüzde 2’lik hedefe sürdürülebilir şekilde düştüğüne dair daha fazla güven kazanana dek beklemeleri gerektiği söylemini tekrarladı.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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