Dolar ve Euro rekorun yolunu tuttu

Düzenleme: Büşra Kapan
Dolar ve Euro rekorun yolunu tuttu

Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde kısmi yükseliş sergiliyor.

Temmuz ayının başından bu yana yükseliş trendine giren dolar kuru bu seyrini yeni güne taşıyor. 33,09 ile rekor tazeleyen kur, bugünde yükselişine devam ediyor.

33,00 virajındaki seyrine devam eden kur için bu bölge kritik bir alan. Buradan gelecek günlük ve haftalık kapanış, kurdaki yönü belirleyebilir.

Dünü 32,87 – 33,09 aralığında geçiren kur günü 32,96 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 08.40’ta 33,00 lirada bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Rekor üstüne rekor kıran Euro/TL yeni günde de bu seyrini sürdürüyor.

36,00’lı seviyelerin üzerine tırmanan Euro/TL o sınırın hemen altında bulunuyor.

Dünü 35,89 – 36,13aralığında geçiren Euro/TL günü 35,93 seviyesinde geride bıraktı.

Haftanın ikinci işlem gününde ise aynı saat diliminde 35,97 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Bugün yurt içinde gündem sakinken, ABD tarafında ise perakende satışlar verisi takip edilecek.

Dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edildi. Powell, ikinci çeyrekteki enflasyon verilerinde ilerleme olduğunu belirtti.

Powell 2024’te enflasyonun yavaşlama seyrinin sürmesinin beklendiğini söyleyerek enflasyonun yüzde 2’lik hedefe sürdürülebilir şekilde düştüğüne dair daha fazla güven kazanana dek beklemeleri gerektiği söylemini tekrarladı.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

usdgr.jpg

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

eurgr.jpg

dolarresim2ni.jpg

euroresim1.jpg

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İlgili Haberler
Dolar yeniden kritik eşikte
Dolar yeniden kritik eşikte
Son Haberler
Bugün kimin maçı var? 16 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 16 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar
CHP'yi kızdıran kare: Devletin polisi siyasetçinin elini öpemez Gündem
CHP'yi kızdıran kare: Devletin polisi siyasetçinin elini öpemez
Mahalleli sokağa döküldü Gündem
Mahalleli sokağa döküldü
Altın sahiplerine büyük tuzak. Rekor olacak Ekonomi
Altın sahiplerine büyük tuzak. Rekor olacak
Sel suları ayıyı yuttu Gündem
Sel suları ayıyı yuttu
Mersin'de terör operasyonu. 5 gözaltı Yerel Haberler
Mersin'de terör operasyonu. 5 gözaltı