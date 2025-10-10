Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 10.724,10 puana indi. Dün 10.726,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,93 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.737,92 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,88 puan ve yüzde 0,03 değer kaybıyla 10.724,10 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.706,47 puanı, en yüksek 10.784,57 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve mali endeks yüzde 0,58 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken 34'ü düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Destek Finans Faktoring AŞ, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 995 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,71, bileşik getirisi yüzde 40,08 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 152,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8260 liradan, avro 48,4150 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 995 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 düşüşle 64,6 dolardan işlem görüyor.