Doların kaç lira olacağını açıkladı. Dünya devi banka yıl sonunu şimdiden duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doların kaç lira olacağını açıkladı. Dünya devi banka yıl sonunu şimdiden duyurdu

HSBC paylaştığı Türkiye raporunda, ekonomik görünümdeki iyileşmelere rağmen, zorlukların devam ettiğine vurgu yaptı. Dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmet kuruluşlarından biri olan kurum, 2024 yılında TCMB'den faiz indirimi beklemediğini duyururken yıl sonu dolar tahminini de açıkladı.

HSBC Türkiye'nin ekonomik görünümüyle ilgili analizlerini paylaştı. HSBC'ye göre Türkiye'nin ekonomik durumu geçen seneki başkanlık seçimlerinden bugüne uygulanan ortodoks politikalar sebebiyle olumlu yönde değişti. Kredi büyümesinin yavaşlaması, cari açığın küçülmesi ve enflasyonun haziran ayında düşmesi gibi olumlu gelişmeler yaşandı.

Öte yandan politika faizinin eylül ayında yıllık bazda pozitif olması bekleniyor.

Gerçekleşen bu politika değişiklikleri Türkiye'deki dolarizasyonun azalmasına ve yurtdışından gelen portföy yatırımlarının artmasına sebep oldu. Yaşanan bu durum, net merkez bankası rezervlerinde güçlü artışlara sebep oldu. Fakat enflasyon hala yüzde 70 seviyesinin üzerinde seyrediyor ve merkez bankasının beklediğinden daha yavaş düşüş yaşayabilir.

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DOLAR TAHMİNİ 36 SEVİYESİNDE

Bunun ana sebepleri arasında güçlü ekonomik büyüme ve yerleşik enflasyon beklentileri gösteriliyor. HSBC 2024 yılında faiz indirimi beklliyor. HSBC'nin yıl sonu dolar tahmini ise 36.00 seviyesinde oldu.

Maliye politikası ve siyasi ortam da ekonomik görünüm üzerinde etkisini gösteriyor. Bu yıl daha yüksek bir bütçe açığı olacağı tahmin edilirken, 2025 senesinde depremle ilgili yeniden inşa harcamalarının azalmasıyla önemli bir mali konsolidasyon bekleniyor. Bununla beraber, 2028 yılındaki genel ve başkanlık seçimleri, hükümetin anayasa değişikliklerini zorlaması durumunda siyasi belirsizliği yükseltebilir.

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ZORLUKLAR DEVAM EDİYOR

Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tahmin edilenden daha düşük geldi ve hem manşet hem de çekirdek enflasyonun aylık fiyat artışında yavaşlama görüldü. 2024 ve 2025 yılı sonları için TÜFE’nin tahminleri yüzde 48 oranından yüzde 44.6 oranına ve yüzde 29 oranından yüzde 27.7 oranına güncellendi.

Merkez Bankasının politika faizinin yıl boyunca değişmeden kalması beklenirken, yüksek enflasyon beklentileri ve kötüleşen fiyatlama davranışları sebebiyle dördüncü çeyrekte faiz indirimlerinin erken olması tahmin ediliyor.

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İthalat tarafında, hükümet kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk beş ayında altın ithalatı yıllık bazda yüzde 54 azaldı. Enerji ve altın hariç çekirdek ithalat ise daha dirençli kaldı. HSBC'nin Türkiye için 2024 büyüme tahmini ise yüzde 3,8 oldu.

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