Domatesten sonra patatesimize de göz diktiler! Bakanlık virüs tespit etti

Hollanda menşeli tohumluk patateslerde bulunan virüsün ekildiği tüm alana yayılabileceği belirtildi.

Mersin'e deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen 304.000 kilogram Hollanda menşeli patatesin ülkeye girişine izin verilmedi ve ürün geri gönderildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yapılan inceleme sonucunda patateslerin geri gönderilmesine karar verildiğini açıkladı.

????Mersin

????Mersin limanından ülkemize girişi yapılmak istenen ???????? Hollanda menşeli 3️⃣0️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kg ???? tohumluk patates, @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Potato leafroll polerovirus” ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir.… — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 6, 2025

ÜLKEYE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada patateslerde "Potato leafroll polerovirus" tespit edilmesi nedeniyle menşeine iade edildiğini duyurdu.

PEŞ PEŞE YAKALANDILAR

Daha önce de Antalya Havalimanı ardından da İstanbul Havalimanı'nda kaçak domates tohumu ele geçirilmişti. Yakalanan domates tohumlarda benekli mozaik virüsü ile kahverengi buruşuk meyve virüsü olduğu tespit edilişti. Kaçak yolla ülkeye sokulmak istenen hastalıkla domates tohumlarının kaynağının ise Tayland olduğu açıklanmıştı.

İSRAİL'DE TARLALARIN TÜMÜNÜ SARMIŞTI

Tobamovirüs'ün ilk olarak 2014'te İsrail'de tespit edilmiş, neredeyse ülkedeki tüm domates ve biber seraları Tobamovirüs'le kaplanmıştı.

ALMANYA'DAN GELEN PATATESLER DE GERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Mersin Limanı’na ulaşan ve Almanya menşeli olduğu belirlenen 150 ton patates, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı gıda denetçileri tarafından detaylı incelemeye alındı. Yapılan laboratuvar testlerinde patateslerin “Potato Roll Leaf Virus” taşıdığı tespit edilince ürünlerin Türkiye’ye girişi engellenerek geldiği ülkeye geri gönderildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “150 ton patates, inspektörler tarafından yapılan kontroller ve alınan numune sonucunda ‘Potato Roll Leaf Virus’ ile bulaşık bulunarak mahrecine iade edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu durum, ülkeye sokulmak istenen bu ürünlerin kalite ve sağlık açısından kontrol edilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

POTATO ROLL LEAF VİRUS NEDİR?

Türk yetkililerin tespit ettiği hastalığın, patates yaprak kıvrılması virüsü (Potato Roll Leaf Virus) olduğu açıklandı. Bu virüs, patatesin gelişimini olumsuz etkileyerek ciddi verim kaybına yol açıyor.

Virüsün en büyük taşıyıcısının yeşil şeftali yaprak biti olduğu belirtilirken, bu böcekler enfekte olmuş bitkilerle beslendiklerinde virüsü ediniyor ve ömür boyu taşıyıcı hale geliyor. Hava akımlarıyla taşınabilen kanatlı yaprak bitleri, virüsü farklı tarlalara yayarak tarım ürünlerinde büyük zarar oluşturabiliyor.