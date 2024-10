Domuz eti skandalı sonrası Et ve Süt Kurumu’ndan şok hamle! Artık yedikleriniz helal mi bilemeyeceksiniz

Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip restoran zinciri Köfteci Yusuf’un iki şubesinde domuz eti tespit edilmesi, et tedarikine yönelik endişeleri artırdı. Bu durum, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılan et ithalatına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tarımdan Haber’de yer alan habere göre, geçmiş yönetimler döneminde, ESK'nın ithal et ihale şartnamelerinde Helal Akreditasyon Kurumu’ndan (HAK) belge alma zorunluluğu bulunurken, mevcut yönetim bu şartı kaldırarak, yurt dışındaki herhangi bir kuruluştan helal sertifikası alma şartını getirdi. Bu değişiklik, ithal etlerin helal kesim standartlarına uyup uymadığına dair ciddi soru işaretleri doğurdu.

İTHALAT TEK BİR FİRMA ÜZERİNDEN YAPILIYOR

ESK'nın en yoğun et ithalatını yaptığı Polonya’da, yalnızca bir firma üzerinden yapılan ithalatın, kesimhanenin helal kesim standartlarına uygunluğu konusunda endişeler de giderek artıyor.

Köfteci Yusuf’un, ESK'dan ithal ettiği karkas etin başlıca alıcısı olduğu bilinirken, tespit edilen domuz eti, etlerin karışma olasılığını güçlendirdi. Bu durum, ESK'nın ithalat prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getiriyor.