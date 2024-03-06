Domuz sürüsü 12 kişiyi hastanelik etti

Kaynak: AA
Domuz sürüsü 12 kişiyi hastanelik etti
Konya’da akşam saatlerinde domuz sürüsüne çarparak devrilen bir işçi servisindeki 12 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre, işçileri taşıyan 57 yaşındaki Celal Oflaz idaresindeki 42 GEJ 83 plakalı minibüs, Şahören Mahallesi'nde bir anda karşısına çıkan domuz sürüsüne çarpması sonrasında devrildi.

Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçi servisindeki 12 işçinin yaralandığını belirtti.

Yaralı olan işçilerden 10'u Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunan 2'si ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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