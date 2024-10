Donald Trump, Biden'a çöp kamyonundan seslendi

Eski Başkan Donald Trump, Çarşamba günü Wisconsin'in Green Bay şehrinde düzenlediği miting öncesinde, Başkan Joe Biden'a yönelik bir eleştiri olarak bir çöp kamyonuna bindi. Biden, daha önce Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelendirmesiyle MAGA dünyasını karıştırmıştı.

Trump, beyaz bir kamyonun yolcu koltuğunda otururken gazetecilere, “Çöplük kamyonumu nasıl buldunuz?” diye sordu. Kamyonun üzerinde Trump 2024 kampanya logosu yer alıyordu. Trump, bu kamyonu Kamala Harris ve Joe Biden’a ithafen kullandığını belirtti.

PRESIDENT TRUMP: "How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden." pic.twitter.com/7UwMZ8syvx