Donald Trump, Biden'a çöp kamyonundan seslendi

Eski Başkan Donald Trump, Çarşamba günü Wisconsin'in Green Bay şehrinde düzenlediği miting öncesinde, Başkan Joe Biden'a yönelik bir eleştiri olarak bir çöp kamyonuna bindi. Biden, daha önce Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelendirmesiyle MAGA dünyasını karıştırmıştı.

Trump, beyaz bir kamyonun yolcu koltuğunda otururken gazetecilere, “Çöplük kamyonumu nasıl buldunuz?” diye sordu. Kamyonun üzerinde Trump 2024 kampanya logosu yer alıyordu. Trump, bu kamyonu Kamala Harris ve Joe Biden’a ithafen kullandığını belirtti.

PRESIDENT TRUMP: "How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden." pic.twitter.com/7UwMZ8syvx — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 30, 2024

CNN’de Salı günü yayımlanan bir görüntüde Biden, Latino seçmenlerle yaptığı sanal toplantıda “Gördüğüm tek çöp onun destekçileri” demişti. Biden, “Onun Latino’ları demonize etmesi, kabul edilemez ve Amerikalı değil,” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, Biden'ın sözlerini netleştirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, “Başkan, Madison Square Garden’daki mitingdeki nefret dolu söylemi çöp olarak nitelendirdi,” dedi. Ayrıca, Biden'ın, Delaware'deki evinde Porto Riko'lular hakkında, “Onlar iyi, onurlu insanlardır,” dediğini belirtti.

Biden'ın yorumlarına Kamala Harris de tepki gösterdi ve insanların siyasi görüşleri ya da oy verdikleri sebeplerle eleştirilmesini "şiddetle" reddetti.

Trump, Biden'ın bu sözlerini ilk olarak Salı akşamı Pennsylvania'nın Allentown şehrindeki mitingde öğrendi. Florida Senatörü Marco Rubio, mitingde kalabalığa, "Joe Biden, destekçilerimizin çöp olduğunu söyledi," dedi.

Joe Biden artan tepkiler sonrası açıklamada bulundu