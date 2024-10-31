Donald Trump, Biden'a çöp kamyonundan seslendi

Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump, Biden'a çöp kamyonundan seslendi

Eski Başkan Donald Trump, Wisconsin'daki mitinginden önce çöp kamyonuna binerek Başkan Joe Biden'a göndermede bulundu.

Eski Başkan Donald Trump, Çarşamba günü Wisconsin'in Green Bay şehrinde düzenlediği miting öncesinde, Başkan Joe Biden'a yönelik bir eleştiri olarak bir çöp kamyonuna bindi. Biden, daha önce Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelendirmesiyle MAGA dünyasını karıştırmıştı.

Trump, beyaz bir kamyonun yolcu koltuğunda otururken gazetecilere, “Çöplük kamyonumu nasıl buldunuz?” diye sordu. Kamyonun üzerinde Trump 2024 kampanya logosu yer alıyordu. Trump, bu kamyonu Kamala Harris ve Joe Biden’a ithafen kullandığını belirtti.

CNN’de Salı günü yayımlanan bir görüntüde Biden, Latino seçmenlerle yaptığı sanal toplantıda “Gördüğüm tek çöp onun destekçileri” demişti. Biden, “Onun Latino’ları demonize etmesi, kabul edilemez ve Amerikalı değil,” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, Biden'ın sözlerini netleştirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, “Başkan, Madison Square Garden’daki mitingdeki nefret dolu söylemi çöp olarak nitelendirdi,” dedi. Ayrıca, Biden'ın, Delaware'deki evinde Porto Riko'lular hakkında, “Onlar iyi, onurlu insanlardır,” dediğini belirtti.

Biden'ın yorumlarına Kamala Harris de tepki gösterdi ve insanların siyasi görüşleri ya da oy verdikleri sebeplerle eleştirilmesini "şiddetle" reddetti.

Trump, Biden'ın bu sözlerini ilk olarak Salı akşamı Pennsylvania'nın Allentown şehrindeki mitingde öğrendi. Florida Senatörü Marco Rubio, mitingde kalabalığa, "Joe Biden, destekçilerimizin çöp olduğunu söyledi," dedi.

Joe Biden artan tepkiler sonrası açıklamada bulunduJoe Biden artan tepkiler sonrası açıklamada bulundu

Son Haberler
Prostatın ilaçla tedavisi var mı? Uzmanlar açıklıyor
Prostatın ilaçla tedavisi var mı? Uzmanlar açıklıyor
Destekçilerine “çöp” diyen Biden’a Trump çöpçü olarak tepki gösterdi
Destekçilerine “çöp” diyen Biden’a Trump çöpçü olarak tepki gösterdi
Arnold Schwarzenegger oyunu kime vereceğini açıkladı
Arnold Schwarzenegger oyunu kime vereceğini açıkladı
Rafa Silva kanada geçince etkisiz kalıyor. Hiç gol atamadı
Rafa Silva kanada geçince etkisiz kalıyor. Hiç gol atamadı
Vatandaşın dert yandığı hastane sınavı geçti
Vatandaşın dert yandığı hastane sınavı geçti