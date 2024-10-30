Joe Biden artan tepkiler sonrası açıklamada bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, komedyen Tony Hinchcliffe’in bir Trump mitinginde Puerto Rico hakkında “çöp adası” ifadesini kullanmasının ardından yaptığı açıklamaların ardından yeni bir tartışmaya yol açtı. Biden, başlangıçta "Orada yüzen tek çöp onun destekçileri" sözleriyle Trump destekçilerine karşı bir tepki gösterdiği gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Beyaz Saray, Biden’ın bu sözlerinin Hinchcliffe’in yorumlarını hedef aldığını belirtti.

Biden daha sonra Voto Latino adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla yaptığı video görüşmede, Hinchcliffe’in Puerto Rico hakkındaki sözlerini "çöp" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Bu tür bir nefret söylemi Amerika’yı temsil etmiyor" dedi. Biden'ın açıklamaları, 2016’da Hillary Clinton’ın Trump destekçilerini “sefillik sepeti”ne benzetmesiyle karşılaştırıldı. Trump destekçileri bu sözleri kullanarak, Biden'ın ülkenin birliğini sağlama iddiasına ters düştüğünü savundu.

Trump ve Harris Arasında Gerilim Artıyor

Öte yandan, Trump kampanyasında rakibi Kamala Harris’i "nefret kampanyası" yürütmekle suçladı. Harris ise Biden'ın açıklamalarının yanlış yorumlandığını söyleyerek, "Kimseyi oy tercihlerine göre eleştirmeyi kabul edemem" dedi. Trump ise Biden'a tepki göstererek, "Amerika'yı sevmeyen biri ülkeyi yönetemez" dedi.

Tepkiler Büyüyor

Madison Square Garden’da düzenlenen ve Hinchcliffe'in çeşitli ifadeler kullandığı miting hakkında Trump, "Bu bir sevgi gösterisiydi" diyerek savunmada bulundu. Ancak Puerto Ricolu bazı tanınmış isimlerin özür talebi yanıtsız kaldı. Öte yandan, özellikle Pennsylvania gibi önemli eyaletlerdeki 90 bin kişilik Puerto Rico diasporası, bu sözleri unutmayacaklarını belirtti.

Puerto Rico’da başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunmayan ada sakinleri, ABD’deki büyük diaspora nüfusuyla seçimlerde etkili olabiliyor.