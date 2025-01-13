Donan gölette tehlikeli yürüyüş

Kaynak: İHA
Donan gölette tehlikeli yürüyüş

Karabük'te soğuk havanın etkisiyle göletler dondu. Vatandaşlar tehlikeye rağmen donan göletin üzerine çıkıp yürüyüş yaptı.

Karabük'te soğuk hava göletleri dondurdu, vatandaşlar tehlikeye rağmen üzerine çıkıp yürüyüş yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı bin 600 rakımlı Sarıçiçek dağında bulunan gölet sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğuk hava sonucu dondu. Yılın ilk ayında istenilen düzeyde kar yağışının yağmadığı Safranbolu'da son bir haftadır ayaz etkili oluyor. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında eksi 15 dereceyi gördüğü Safranbolu'nın Sarıçiçek dağındaki gölün yüzeyi dondu.

golet1.jpg Buz kalınlığının 10 santime ulaştığı göl üzerine çıkan vatandaşlar buzla kaplı alanda gezerek hatıra fotoğraf çektirdi. Yaşanan o anlar ise bölgeye gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu ve dron ile kayda alındı.

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