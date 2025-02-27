Donan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve soğuk hava nedeniyle donan Arpet Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte çoğu gölet ve şelale dondu. Tatvan ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Güzeldere Vadisi'nde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Arpet Şelalesi de soğuk hava nedeniyle dondu. Özellikle son bir haftadır etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşan Tatvan-Hizan kara yolu üzerindeki Arpet Şelalesi, vatandaşların dikkatini çekiyor. Şelaleyi yakından görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler fotoğraf çekerek manzaranın tadını çıkarıyor. Arkadaşlarıyla birlikte bölgeye giden Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, şiddetli soğuklar nedeniyle donan Arpet Şelalesi'nin muazzam bir görüntüye büründüğünü söyledi. Olcay, "Arkadaşlarımızla beraber Tatvan'dan Hizan'a doğru gidiyorduk. Kar yağışı sonrası güzel manzaralar vardı. Tatvan ile Hizan yolunda bulunan Arpet Şelalesi'ni denk geldik. Aşırı soğuklardan dolayı donmuş şelale çok muazzam bir görüntüye bürünmüş. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu güzel görüntüleri fotoğrafladık. Gerçekten kar yağışı sonrası yüzde 80'i buz tutan Arpet Şelalesi doğa harikası bir görüntü ortaya çıkarmış durumda" dedi.