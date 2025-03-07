Dondurmanın içinden yılan kafası çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Dondurmanın içinden yılan kafası çıktı

Yediği dondurmanın içenden yılan parçaları çıkan adam şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde yılanın zehirli bir tür olduğu belirlendi.

Dünya Tayland'da yaşanan iğrenç olayı konuşuyor. Sokak satıcısından dondurma alan bir kişi dondurmada yılan parçaları olduğunu gördü. Yapılan şikayet üzerine yapılan incelemede yılanın hafif zehirli bir tür olduğunu belirlendi.

Dondurmasından yılan parçaları çıkan kişi görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

yilanlidondurma1.jpg

Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan parçaları ile karşılaşınca şoke oldu.

MİĞDE BULANDIRDI

Dondurmanın içinde göze çarpan siyah ve sarı renkti yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" diye yazdı. Ülkesinde yılanların şans getirdiğine inanılan Taylandlı başına gelen olaya espri ile yaklaştı.

yilankafasiic.jpg

UZMANLAR: YILAN ZEHİRLİ

Yapılan incelemede yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli "altın ağaç yılanı" olduğu ve yavru olduğu belirlendi.

Son Haberler
Kafa kafaya çarpışma! Motosikletteki 2 çocuk can verdi
Kafa kafaya çarpışma! Motosikletteki 2 çocuk can verdi
Beşiğin üzerine kapı düştü! Çatlak bina boşaltıldı
Beşiğin üzerine kapı düştü! Çatlak bina boşaltıldı
Trump: Hamas'la görüştük, İsrail'e yardım ediyoruz
Trump: Hamas'la görüştük, İsrail'e yardım ediyoruz
Kayıp epilesi hastasından iyi haber! 13 saatte bulundu
Kayıp epilesi hastasından iyi haber! 13 saatte bulundu
Dondurmanın içinden yılan kafası çıktı
Dondurmanın içinden yılan kafası çıktı