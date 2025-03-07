Dondurmanın içinden yılan kafası çıktı

Dünya Tayland'da yaşanan iğrenç olayı konuşuyor. Sokak satıcısından dondurma alan bir kişi dondurmada yılan parçaları olduğunu gördü. Yapılan şikayet üzerine yapılan incelemede yılanın hafif zehirli bir tür olduğunu belirlendi.

Dondurmasından yılan parçaları çıkan kişi görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan parçaları ile karşılaşınca şoke oldu.

MİĞDE BULANDIRDI

Dondurmanın içinde göze çarpan siyah ve sarı renkti yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" diye yazdı. Ülkesinde yılanların şans getirdiğine inanılan Taylandlı başına gelen olaya espri ile yaklaştı.

UZMANLAR: YILAN ZEHİRLİ

Yapılan incelemede yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli "altın ağaç yılanı" olduğu ve yavru olduğu belirlendi.