Dortmund taraftarlarından UEFA’ya sert mesaj

Dortmund taraftarları, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi reformlarına karşı tepkilerini, Celtic ile oynadıkları maç öncesinde yaptıkları dev tifo ile gösterdi. Taraftarlar, kale arkasına "UEFA Mafia" yazılı bir pankart açarken, hemen altında "Sporu umursamıyorsunuz – tek derdiniz para!" ifadesine yer verdiler. Ayrıca üstte yer alan bir diğer pankartta, bu mesajların Şampiyonlar Ligi'ndeki reformlara yönelik olduğu açıkça belirtiliyordu.

Dortmund’s display at home to Celtic tonight.



“UEFA MAFIA - You don’t care about the sport, all you care about is money”



Fair play! ???? pic.twitter.com/P47dY8B0r5 — The Away Fans (@theawayfans) October 1, 2024

Bu sezon UEFA, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasının yapısında değişikliğe giderek dört takım daha ekledi. Grup aşaması kaldırılarak, artık 36 takımın yer aldığı yeni sistemde her takım ilk aşamada sekiz farklı rakiple karşılaşıyor.

Salı günü oynanan maç öncesinde, Celtic taraftarları ise Filistin ve Lübnan bayrakları açarak politik bir duruş sergiledi. Borussia Dortmund, maçta İskoç temsilcisi Celtic’i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu tifo ve protestolar, UEFA'nın reformlarına karşı duyulan memnuniyetsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.