Dortmund taraftarlarından UEFA’ya sert mesaj

Dortmund taraftarları, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi reformlarına karşı tepkilerini, Celtic ile oynadıkları maç öncesinde yaptıkları dev tifo ile gösterdi. Taraftarlar, kale arkasına "UEFA Mafia" yazılı bir pankart açarken, hemen altında "Sporu umursamıyorsunuz – tek derdiniz para!" ifadesine yer verdiler. Ayrıca üstte yer alan bir diğer pankartta, bu mesajların Şampiyonlar Ligi'ndeki reformlara yönelik olduğu açıkça belirtiliyordu.

Dortmund’s display at home to Celtic tonight.



“UEFA MAFIA - You don’t care about the sport, all you care about is money”



