Dörtyol 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/173 Esas 07/08/2024

Konu : Basın İlan Kurumu

DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Halk Bankası'na yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2024/173 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 05.12.2024 günü saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Kuzuculu Mahallesi 1355 Ada 17 parsel.

MALİK: Durdane CEYLAN, Mehmet TÜMKAYA, Şehriban CEYLAN